PlayStation Plus: il peso dei giochi di gennaio 2023, vediamo quanto spazio vi servirà

Come già sapete, Sony ha confermato i giochi compresi in PS Plus per il mese di gennaio 2023, che erano già stato anticipati dal solito leak di billbil-kun. Ora, grazie a PlayStation Game Size, possiamo anche vedere esattamente quanto spazio occuperanno tali videogame, in versione PS4 e PS5.

PlayStation Game Size riporta che Star Wars Jedi: Fallen Order pesa 45,444 GB in versione PS4. Per quanto riguarda invece la versione PlayStation 5, ci si alza leggermente arrivando a 47,274 GB. Si tratta di un download non esageratamente grande per un AAA.

Nel caso di Axiom Verge 2, invece, parliamo di un indie con grafica 2D e il peso totale rispecchia la natura del gioco. Con circa 300 MB è possibile istallare il gioco su PlayStation 4, mentre sulla generazione attuale ne servono ancora meno: circa 250 MB.

Infine, Fallout 76 è l'unico gioco dei tre disponibile solo in versione PS4 ed è anche il più massiccio. L'opera di Bethesda richiede ben 74,997 GB per essere scaricata sulla vostra console.

In totale, quindi, parliamo di circa 120-122 GB per poter scaricare e istallare i tre giochi del PS Plus di gennaio 2023, a seconda delle versioni.

Ricordiamo che il peso dei giochi potrebbe cambiare in futuro nel caso venissero pubblicate delle patch correttive. Il peso aumenta inoltre se si acquistano contenuti aggiuntivi. In linea di massima, però, avete un'idea di quanto spazio dovete liberare se volete scaricare tutti i giochi del PS Plus di gennaio 2023.