Horizon Zero Dawn e Forbidden West, un video confronto fra giochi e luoghi reali

Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West sono ambientati in un mondo del futuro, azzerato dopo una catastrofe ma che presenta ancora i segni della civiltà precedente. Ebbene, ElAnalistaDeBits ha realizzato un approfondito video confronto fra gli scenari dei giochi e i luoghi reali su cui si basano.

Dalla Basilica dell'Immacolata Concezione di Denver al Delicate Arch nello Utah, dalla Air Force Academy Cadet Chapel che si trova nei pressi di Colorado Springs alla Daniels & Fisher Tower di Denver, sono davvero numerose le location realmente esistenti che possiamo ritrovare nelle avventure di Aloy.

Il gioco con la grafica migliore del 2022 per Digital Foundry, Horizon Forbidden West e il suo prequel hanno preso queste ambientazioni e le hanno reinterpretate, immaginando come sarebbero state e che aspetto avrebbero avuto dopo secoli di abbandono.

Il risultato di questi sforzi ha messo in mostra la bravura e l'attenzione per i dettagli di Guerrilla Games, un team di sviluppo che dai tempi di Killzone ha compiuto davvero degli enormi passi in avanti, anche e soprattutto dal punto di vista della visione artistica dei propri titoli.