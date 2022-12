I giochi con la grafica migliore del 2022 per Digital Foundry: vince Horizon Forbidden West

Come alla fine di ogni anno, Digital Foundry ha tirato le somme e scelto quali sono a suo avviso i giochi con la grafica migliore del 2022. I tech enthusiast hanno incoronato Horizon Forbidden West, l'esclusiva PS5 e PS4 realizzata da Guerrilla Games.

Nel lungo filmato qui sotto, John Linneman e Alex Battaglia di Digital Foundry parlano dei giochi graficamente più impressionanti dell'anno trascorso. La lista include Dying Light 2: Stay Human, il recente Need for Speed Unbound, Warhammer 40.000: Darktide, A Plague Tale: Requiem e anche Fortnite dopo il passaggio all'Unreal Engine 5 e l'implementazione di Lumen, Nanite e altre tecnologie dell'Unreal Engine 5.1. Nell'elenco spiccano altri due titoli PlayStation, ovvero Gran Turismo 7 e The Last of Us Parte 1.

Sul gradino più basso del podio troviamo Portal with RTX, la nuova versione realizzata da Nvidia e che rifà praticamente il look al gioco grazie soprattutto a un uso massiccio del Ray Tracing. Per Digital Foundry al secondo posto invece si piazza il survival horror The Callisto Protocol, nonostante i problemi di ottimizzazione visti al lancio.

Il vincitore, come già detto in apertura, è Horizon Forbidden West che ha conquistato i tech enthusiast grazie al suo mondo di gioco vibrante e la realizzazione impeccabile delle pericolose macchine che lo popolano. È il secondo anno di fila che un gioco PlayStation viene incoronato da Digital Foundry, nel 2021 infatti è stato il turno di Ratchet & Clank: Rift Apart.

Interessante notare che buona parte dei giochi menzionati da Digital Foundry è cross-gen, segno che l'attuale generazione di console deve ancora ingranare come si deve.