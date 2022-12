Auguri da Multiplayer.it!

Puntuale come la dichiarazione dei redditi e il bollo della macchina, anche quest'anno sono arrivate le feste di fine anno. Un momento di festa e condivisione, che i più fortunati possono passare in compagnia delle persone amate, non importa siano reali o virtuali come quelle che occupano le nostre pagine 24 ore su 24. Per questo motivo volevamo approfittare per augurarvi di passare buone feste e per ringraziarvi del vostro continuo e costante supporto.

Volevamo anche augurarvi e augurarci che questa fine di 2022 e soprattutto il 2023 siano più leggeri e spensierati, che siano giorni nei quali le cose si sistemano dopo tanti mesi tribolati e si possa ricominciare a guardare con fiducia il futuro. Noi, come sempre, ci impegniamo a raccontarvi il mondo dei videogiochi in maniera allegra e puntuale, mettendoci sempre la passione e quel pizzico di follia che ci contraddistingue.

Quindi auguri a voi e ai vostri cari, ma anche alle vostre console, ai vostri PC, ai vostri servizi cloud e ai vostri telefoni che durante le feste saranno messi sotto pressione da cuginetti, amici o semplicemente dalle maratone notturne col nuovo gioco trovato sotto l'albero!