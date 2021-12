I giochi con la grafica migliore del 2021 per Digital Foundry: Ratchet & Clank in testa

Digital Foundry ha stilato la sua classifica sui giochi con la migliore grafica tra quelli usciti nel 2021, e tra questi Ratchet & Clank: Rift Apart risulta essere in vetta come il titolo che ha maggiormente impressionato i redattori della rubrica tecnica di Europgamer.net.

Come al solito, il video è molto approfondito e interessante, andando ad analizzare le varie caratteristiche per cui i giochi nella classifica si sono distinti rispetto agli altri, a causa di soluzioni tecnologiche adottate e novità introdotte in ambito grafico, dunque ne consigliamo la visione anche solo al livello informativo, ma intanto riportiamo qui la fredda classifica, che risulta la seguente: