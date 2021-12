Epic Games Store, Pathfinder: Kingmaker è il gioco gratis di oggi 24 dicembre 2021

Pathfinder: Kingmaker è il gioco gratis disponibile oggi, 24 dicembre 2021, su Epic Games Store. Rivelato anche questo in anticipo dall'immancabile leak, il gioco di ruolo sviluppato da Owlcat rappresenta uno splendido regalo per gli appassionati di RPG classici, proprio alla vigilia di Natale.

Pathfinder: Kingmaker, scarica gratis da Epic Games Store

Basato sul celebre sistema di giochi di ruolo "carta e penna", il gioco si presenta come un profondo e ben costruito adattamento videoludico delle regole in questione, mettendo in scena una storia fantasy classica ma comunque affascinante nelle Terre Rubate.

Pathfinder: Kingmaker adotta l'inquadratura isometrica classica

Come riferito anche nella recensione di Pathfinder: Kingmaker, il titolo in questione tradiva inizialmente un po' le dimensioni modeste della produzione, essendo partito da un progetto Kickstarter, ma si è poi ampliato ed espanso nella Definitive Edition offerta proprio su Epic Games Store, la quale ha ottenuto una ulteriore recensione approfondita.

In ogni caso, Kingmaker rimane un esempio notevole, in termini di RPG videoludici, di fedeltà al complesso sistema di regole a cui si riferisce: Pathfinder parte dall'edizione 3.5 di Dungeons & Dragons proprio come alternativa più fedele allo spirito classico della serie, portando con sé una notevole complessità ma anche ampiezza di costruzione dei personaggi e soluzioni di gioco adottabili.

Pathfinder: Kingmaker si presenta classico anche nello stile e nell'interfaccia adottata, con la tipica inquadratura isometrica e un sistema di controllo vicino a titoli come Pillars of Eternity, a loro volta ispirati ai vecchi Baldur's Gate e simili. In questa edizione troviamo peraltro contenuti aggiuntivi, nuove abilità e possibilità di sviluppo dei personaggi, un nuovo bilanciamento e un sistema di gestione del regno migliorata oltre a tante altre correzioni.