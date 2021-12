Sonic the Hedgehog: un set Lego è stato svelato in anticipo da un leak

Un set Lego dedicato a Sonic the Hedgehog è apparso in rete in anticipo rispetto all'annuncio ufficiale previsto per i prossimi giorni.

Il set, che è stato avvistato nel marketplace digitale di Mercado Libre, sembrerebbe ricreare l'iconico livello Green Hill Zone di Sonic the Hedgehog, il primo gioco del celebre porcospino blu, completo di anelli dorati e nemici, incluso il Dr. Robotnik, il tutto per un totale di più di mille pezzi.

Il prodotto, come intuiamo dalla confezione, è parte del brand "Lego Ideas", che permette ai fan di registrare sul sito ufficiale dei progetti per dei set Lego personalizzati. Se un'idea riceve almeno 10.000 voti, allora l'azienda valuta eventualmente di farli diventare dei veri e propri prodotti Lego da mettere in vendita.

Quello di Sonic the Hedgehog dovrebbe trattarsi dunque del set realizzato dal ventiquattrenne Viv Grannell, che aveva ricevuto il benestare di Lego all'inizio di questo anno, con l'azienda che aveva promesso l'arrivo di maggiori dettagli, come prezzo e data di uscita, nei mesi successivi.