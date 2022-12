Zzap! per Natale regala un intero numero della rivista dedicata ai vecchi sistemi da gioco

L'Associazione Airons ha deciso di fare un bel regalo a tutti per Natale: un intero numero della rivista Zzap! gratis, ossia scaricabile liberamente da chiunque in formato PDF.

Per chi non la conoscesse, Zzap! è una storica rivista di videogiochi, inglese prima e italiana poi, che è stata la principale fonte d'informazioni videoludiche dell'epoca 8-bit nel nostro paese. Attualmente è stata riesumata, anche in forma cartacea, e tratta di nuovi giochi per vecchi sistemi, come il Commodore 64, lo ZX Spectrum o l'Amiga.

Il numero regalato è lo speciale natalizio 2022 ed è composto da 32 pagine. Potete trovarlo andando sul sito ufficiale della rivista.

Vediamo la copertina:

La copertina del numero natalizio di Zzap!

Leggiamo la descrizione dei contenuti del numero:

Questo numero natalizio, pur con la foliazione ridotta, contiene un sacco di informazioni interessanti, a partire dallo speciale ABBUC 2022, con una breve rassegna dei giochi più meritevoli che hanno caratterizzato questa competition tra programmatori di computer Atari, per arrivare alla recensione in anteprima assoluta di Quasimodo's Christmas Caper, un promettente gioco a tema natalizio per Commodore 64. E non è finita qui, perché abbiamo recensito anche Wonder Boy, Minky, Settle the World e molti altri titoli interessanti per Amiga, oltre al prezioso Dire Dare per Amstrad e al demenziale, ma divertentissimo Bufonada per MSX e Spectrum. Non mancano nemmeno le rubriche come Pimp my classic, con due vecchi giochi "rimessi a lucido" (o quasi) e la Posta, oltre a un'occhiata indiscreta all'early access di Tiny Football, un nuovo calcio per PC che si rifà assolutamente ai grandi classici a 16 bit. Insomma, abbiamo voluto darvi un condensato di Zzap! che completasse le informazioni contenute sul numero 7/92, in uscita a Gennaio. È bene specificare che i contenuti di questo speciale sono del tutto inediti e si trovano esclusivamente su questo speciale, non saranno mai più riproposti altrove.