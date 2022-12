I migliori nemici del 2022

A Natale siamo tutti più buoni. Tutti tranne loro: i cattivi. I cosiddetti "villain", quei personaggi che vengono disegnati e caratterizzati per rendere un inferno il viaggio nelle pieghe del videogioco. C'è stata un'epoca lontana in cui i nemici erano creature vacue, minacciose nell'aspetto e pensate esclusivamente per emanare un'aura di pura malvagità, i classici cattivoni senza possibilità di redenzione. Ma nel corso degli anni sono maturati tantissimo, al punto da diventare spesso e volentieri più amati dei protagonisti stessi.

Chi avrebbe mai potuto pensare che un giorno si sarebbe presentata una versione di Odino palesemente ispirata ai boss della malavita italo-americana? L'Odino messo in scena in God of War: Ragnarok incarna l'archetipo dell'avversario cauto, misurato, pericoloso e velatamente malvagio. Tutti quanti i personaggi introdotti nell'opera hanno sofferto pene indicibili, e la causa di quella sofferenza risiede sempre e comunque in un azione compiuta dal Padre di Tutti. Completamente votato all'inseguimento della conoscenza, ossessionato dal controllo, spietato e splendidamente sornione, è senza ombra di dubbio uno fra i migliori villain emersi negli ultimi anni.

Dopo aver utilizzato Yang nel prologo, alla fine dell'avventura ci si trova finalmente al suo cospetto, ed è allora che si torna alle origini del medium: tutti i personaggi di Sifu sfruttano qualsiasi mezzo disponibile per arrivare alla vittoria, e neppure il protagonista fa eccezione, tra armi e attacchi speciali; lo scontro con Yang, invece, riduce all'osso le meccaniche di gioco, mettendo in scena una danza a colpi di pure arti marziali dalla quale solamente il più preparato può uscire vittorioso. Insomma, solo chi ha conquistato l'essenza di Sifu avrà il dritto di diventare il Sifu.

Che cos'è il boss finale in un videogioco? Se guardiamo al passato, alle prime home-console e alle macchine coin-operated, l'ultimo nemico da affrontare rappresentava sempre la sintesi di tutte le meccaniche di gioco, riunite sotto il cappello di un unico scontro pensato per consacrare l'utente in un maestro. Sifu , con il personaggio di Yang, ha preso manciate di questa ispirazione e ne ha fatto un mantra.

Nel corso di un combattimento al cardiopalma a base di pepiere, saliere e ortaggi, si metterà la parola fine anche in fondo all'ultimo capitolo di Cuphead. E non c'è bisogno di dire che, a pochi mesi dall'uscita dell'espansione, non vediamo già l'ora di scoprire quale sarà la prossima follia dei Moldenhauer.

I fratelli canadesi Chad e Gareth Moldenhauer hanno creato una piccola enciclopedia dell'animazione classica , nel loro Cuphead. Un'opera che eccelle sotto tutti i punti di vista, a partire dal giocato, passando per la colonna sonora, per arrivare infine alle dozzine di chicche che omaggiano i cartoni animati del passato. A prendere il posto dello splendido King Dice e del Diavolo, nel DLC The Delicious Last Course è intervenuto lo chef Salieri, nientemeno che il pittoresco cuoco che assegna ai protagonisti la nuova missione, prima di svelare il suo vero volto.

A prendere il centro del palcoscenico è stata tuttavia la stessa regina, srotolando un lungo tappeto di colpi di scena e inaspettate sequenze animate che hanno accompagnato i Guardiani fino ai titoli di coda. Per l'ennesima volta è risultato chiaro che quando c'è di mezzo l'Alveare il Sistema Solare ideato da Joseph Staten riesce ad esprimersi al meglio; insomma, non sarà stata numericamente impattante come il Re dei Corrotti, ma l'espansione dedicata a Savathun se l'è cavata alla grande.

Nel 2015, Destiny: Il Re dei Corrotti segnava il punto più alto del looter-shooter di casa Bungie: l'entrata in scena di Oryx e la narrativa cucita sulla storia dell'Alveare portarono il titolo a raggiungere un picco di trenta milioni di giocatori registrati. Quello di cui era investita La Regina dei Sussurri era un compito difficile, ma Savathun è riuscita parzialmente a compierlo grazie alla vicenda di cui si è resa protagonista. La dea dell'inganno dell'Alveare è finita al centro di una storia che, sfruttando l'espediente della Luce rubata al Viaggiatore, ha alzato il sipario sul più grande avversario mai incontrato in Destiny, ovvero il Testimone, preparando il terreno per "l'Avengers Endgame" dell'universo di Bungie.

Radahn, il Flagello Celeste – Elden Ring

Il generale Radhan è un grande, punto

Se esiste una rappresentazione in carne e ossa del termine "gigachad", quella corrisponde senza dubbio al generale Radahn. Un guerriero talmente potente da riuscire a sconfiggere gli stessi astri, talmente versato nella magia gravitazionale da bloccare per secoli i moti delle stelle e - soprattutto - da ridurre il proprio peso al fine di non separarsi mai dall'amato cavallo che l'aveva accompagnato nell'infanzia. Tutti gli avversari messi in campo in Elden Ring hanno difetti, debolezze, tratti caratteriali discutibili, ma non Radahn.

Il generale appare come un sovrano giusto e un grande combattente, talmente esperto da costringere la terribile Malenia a ricorrere ad un gesto estremo per riuscire a sopraffarlo. Per sconfiggere Radhan, la guerriera invincibile ha dovuto letteralmente nuclearizzare l'intera regione di Caelid, ma neppure tale misura è stata sufficiente: il generale, ormai dissennato, vaga ancora nella desolazione in attesa dello scontro onorevole che riuscirà a mettere fine alla sua agonia. Un piccolo consiglio: se mai lo affronterete, non perdetelo di vista nemmeno per un istante.