Dwarf Fortress è un successo su Steam, il team di sviluppo raddoppia

Il team di sviluppo di Dwarf Fortress è letteralmente raddoppiato, grazie al successo ottenuto con il lancio su Steam, dove ha incassato 9 milioni di dollari nei primi sei giorni. Quindi ora il gioco non è più nelle mani dei soli fratelli Adams, ma anche di due nuove leve, per un gran totale di quattro.

Si tratta di un grande passo per Bay 12 Studios, considerando che gli Adams hanno lavorato in perfetta solitudine agli aggiornamenti del gioco per venti anni circa.

I due nuovi sviluppatori sono stati presi dall'appassionatissima comunità di Dwarf Fortress. Si tratta di Putnam, che assisterà nella programmazione, e di SalfordSal, che lavorerà come community manager, gestendo i canali social, in particolare Twitch e Discord. Parlando dell'aggiunta di Putnam alla programmazione, Bay 12 Studios ha notato che questa è la prima volta in assoluto che qualcuno di esterno agli Adams vede il codice del gioco.

Oltre ai due nuove sviluppatori, Bay 12 ha annunciato anche che sarà presto introdotta la modalità grafica classica, che come potrete capire se conoscete Dwarf Fortress significa la rimozione della nuova pixel art per la vecchia grafica ASCII. Naturalmente si potrà scegliere quale utilizzare. Immaginiamo che molti dei nuovi giocatori continueranno a usare la pixel art.

Per saperne di più, leggete la nostra recensione di Dwarf Fortress, uno dei giochi più influenti di tutti i tempi cui dobbiamo, tra gli altri, Minecraft, Terraria e Rimworld.