God of War Ragnarok: uno dei boss più fastidiosi può essere bloccato all'infinito con una sola mossa

God of War Ragnarok propone una buona quantità di boss, alcuni unici e alcuni "riciclati" a partire da nemici che diventano poi avversari comuni. Ovviamente in quest'ultimo caso si tratta di versioni più potenti e magari con qualche capacità speciale, come ad esempio quella di essere estremamente fastidioso per la propria capacità di schivare gli attacchi. Parliamo di un boss specifico, ma visto che potrebbe essere considerato spoiler per qualcuno, utilizzeremo i prossimi paragrafi per parlarne: non proseguite oltre se non volete quindi alcun tipo di anticipazione su God of War Ragnarok.

Di cosa parliamo esattamente? Ormstunga, una piccola creatura di God of War Ragnarok che sorprendentemente è in grado di eliminare Kratos come se fosse uno spartano sbarbato che non ha idea da che parte è girata la lancia. La sua forza è la possibilità di muoversi velocemente, schivare e attaccare da qualsiasi distanza. Stordirlo non è semplice, ma pare che vi sia una mossa che è in grado di tenere il boss bloccato per sempre, basta riuscire a usarla nel momento giusto e in pratica la vittoria è certa a meno che non si sbagli a premere il tasto d 'attacco.

Come potete vedere qui sotto, l'attacco in questione è quella della lancia che attacca verso il basso e conficca una punta nell'avversario. Fintanto che il nemico è a terra, questa mossa lo bloccherà abbastanza a lungo da poterla usare una seconda volta e poi una terza e via dicendo. Un utente ha condiviso il video nel sub-reddit di God of War Ragnarok.

Ovviamente il nemico può essere sconfitto anche in modo normale e, probabilmente, a difficoltà inferiori non è una minaccia così incredibile, ma ai livelli più alti può veramente fare del male. Ci domandiamo se, visto questo video, gli sviluppatori di God of War Ragnarok possano decidere di cambiare il comportamento di Ormstunga e non permettere di bloccarlo all'infinito.

Vi segnaliamo anche che un giocatore di God of War Ragnarok ha distrutto il boss segreto finale in 26 secondi senza subire danni.