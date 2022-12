Epic Games Store: il gioco gratis del 25 dicembre 2022 potrebbe essere stato scoperto

Oggi è Natale (Buon Natale!) ma questo non significa che l'Epic Games Store se ne vada in vacanza. Per farci gli auguri è infatti pronto a regalarci un gioco gratuito anche oggi, ma quale sarà? Secondo un'ipotesi, il titolo del 25 dicembre 2022 potrebbe essere Death Stranding.

L'immagine che Epic Games Store utilizza per il gioco del 25 dicembre 2022 mostra infatti una sorta di catenina con tre piastrine alla fine. Considerando la forma, il fatto che venga in mente Death Stranding non è affatto strano.

Ovviamente si tratta solo di una speculazione per il momento, come potete vedere riportata anche da shiina, noto account Twitter legato perlopiù a Fortnite.

Per ora non abbiamo altri indizi a riguardo. Death Stranding sarebbe però un buon regalo per molti che, ancora adesso, sono in dubbio sulla qualità del titolo. Visto il suo particolare gameplay, questo regalo potrebbe permettere a molti giocatori di mettere alla prova il titolo a cuor leggero.

Nella nostra recensione, vi abbiamo spiegato che "Death Stranding arriva su PC per deliziare anche i giocatori più smaliziati. Che siate tra i sostenitori o meno del lavoro di Kojima, il minimo che dovreste fare sarebbe dare il beneficio del dubbio a un'opera che lascerà il suo segno, volente o nolente. Ne riparleremo per i prossimi anni, sia per quel che significa in senso lato, sia per le implicazioni fortuite del preciso momento storico di uscita. Non è certamente un videogioco perfetto, pecca sotto diversi aspetti e non è adatto al grande pubblico, ma è elevato da tematiche, narrazione e meccaniche simulative davvero interessanti. Lo abbiamo detto diverse volte e non ci stancheremo mai di ripeterlo, Death Stranding è l'apoteosi della libertà autoriale e produttiva di un progetto tripla A."