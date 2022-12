PS5 e Xbox Series X introvabili per il terzo Natale di fila, l'attuale generazione fatica a ingranare

PS5 e Xbox Series X per il terzo Natale consecutivo risultano ancora difficili da reperire nei negozi, con numerosi utenti che anche quest'anno rimarranno fondamentalmente a bocca asciutta. L'aumento della produzione e di stock non sono bastati per soddisfare la domanda del mercato, con la vera "next-gen" (termine che suono inadeguato a due anni dal lancio) che ancora fa fatica ad ingranare e abbiamo vissuto un'altra annata dominata da produzioni cross-gen e titoli Nintendo Switch.

Basta pensare ad esempio ai candidati per il premio "Gioco dell'anno 2022" di Multiplayer.it. Su 13 giochi, solo A Plague Tale: Requiem è un titolo per console di attuale generazione (e Switch tramite cloud), il resto sono multipiattaforma come God of War: Ragnarok ed Elden Ring o per l'appunto produzioni per Nintendo Switch, che dimostra ancora una volta come la potenza non è tutto e che è ancora presto per mandarlo in pensione.

Un periodo caratterizzato da produzioni cross-gen "di assestamento" ci sarebbe stato a prescindere, come avvenuto anche con il passaggio da PS3 e Xbox 360 a PS4 e One, ma evidentemente i suoi tempi si stanno allungando anche a causa dei problemi di produzione (la crisi dei semiconduttori e altre materie prime non è ancora finita). Non si tratta dell'unico motivo chiaramente, ad esempio ci sono anche i titoli arrivati in ritardo o che stanno tardando a causa dei lockdown avvenuti durante la pandemia. Tuttavia è chiaro che i publisher che in una situazione di mercato incerta devono per forza di cose giocare sul sicuro, quindi puntare sulla base installata di 100 e passa milioni di console tra PS4 e Xbox One.

In questo modo non viene escluso nessuno, ma è anche vero che chi possiede PS5 e Xbox Series X arrivati al terzo anno del ciclo vitale delle due console vorrebbe vedere qualcosa di davvero "next-gen". Nel 2023, salvo imprevisti, verranno parzialmente accontentati: Star Wars Jedi Survivors, Final Fantasy 16, Starfield, Marvel's Spider-Man 2 sono solo alcune delle produzioni in arrivo solo su piattaforme moderne. Ma al tempo stesso non mancheranno anche titoli cross-gen, alcuni attesissimi, come Resident Evil 4 Remake, Diablo 4 e Hogwarts Legacy, giusto per citarne alcuni.

Xbox Series X e PS5

Come accennato in apertura, fortunatamente la produzione di PS5 e Xbox Series X è aumentata nel corso dell'anno e lo dimostrano il maggior numero di stock delle due console apparsi nei negozi e il trend dovrebbe continuare anche nel 2023. Siamo tuttavia ancora ben lontani da una situazione ottimale e di conseguenza PS4 e Xbox One dovranno fare un altro, ennesimo, sforzo. Nel 2023 entrambe compiranno 10 anni di onorata carriera: sarebbe anche ora di mandarle finalmente in pensione.

In tutto ciò Xbox Series S, che fondamentalmente rappresenta una via di mezzo economica che permette di accedere al catalogo di Game Pass e titoli di attuale generazione, e non a caso la console è stata spinta da Microsoft con delle offerte aggressive durante il Black Friday e il periodo pre-natalizio. Ma riuscirà a reggere il passo di PS5 e Xbox Series X nei prossimi anni?

E voi che ne pensate? Siete riusciti ad acquistare PS5 e/o Xbox Series X ? E in caso contrario state giocando le ultime novità su PS4 e Xbox One o avete deciso di rimandarle a quando riuscirete a mettere finalmente le mani su una console di attuale generazione?

