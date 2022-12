Nintendo Inside the House of Indies Giorno 5: i giochi annunciati per Nintendo Switch

Nintendo ha annunciato nuovi giochi in arrivo su Nintendo Switch con il Giorno 5 della serie di video Inside the House of Indies. In questo ultimo appuntamento sono stati svelati altre 4 produzioni indipendenti in arrivo o approdate oggi sulla console, ovvero:

Dust & Neon - in arrivo nei primi mesi del 2023

UNDYING - primavera 2023

Sea of Stars - estate del 2023

Sports Story - disponibile ora

Di seguito potrete vedere il video integrale della diretta del Giorno 5 dell'Inside the House of Indies.

Dust & Neon un twin-stick shooter con elementi roguelite ambientato in un Far West post-apocalittico. Nei panni di un misterioso robot pistolero affronteremo eserciti di nemici robotici minacciosi e boss in sparatorie di precisione, sfruttando migliaia di armi e potenziamenti. Arriverà su Nintendo Switch e PC nei primi mesi del 2023.

UNDYING è un survival horror piuttosto particolare. Vestiremo i panni di Anling, una madre che viene infettata dal morso di uno zombi e ha i giorni contati. Nel poco tempo che le rimane da vivere, la donna non solo dovrà proteggere il figlio, Cody, ma anche insegnandogli tutto il necessario per sopravvivere anche senza di lei, creando meccaniche di gioco che premiano la lungimiranza delle scelte del giocatore più che i benefici nel breve termine, come potrete leggere nel nostro provato di UNDYING. Sarà disponibile Nintendo Switch nella primavera del 2023.

Sea of Stars è un GDR a turni dall'impostazione classica, nonché prequel di The Messenger (che invece era un metroidvania). Il gioco racconta la storia di due Children of the Solstice capaci di combinare i poteri del Sole e della Luna per utilizzare la magia dell'Eclisse. Sono loro gli unici in grado di distruggere i mostri creati dal malvagio alchimista conosciuto come il Fleshmancer. Arriverà su Switch nell'estate del 2023.

L'Inside the House of Indies di Nintendo si è concluso con Sports Story, che a sorpresa da oggi è disponibile su Switch. Come suggerisce il nome, si tratta di un gioco legato allo sport, ma include anche altre attività come l'esplorazione di dungeon, missioni furtive, sessioni di pesca e molto altro ancora.

In coda è stato annunciato l'inizio dei saldi Indie World nell'eShop di Nintendo Switch, che si concluderanno a il 1 gennaio 2023 e che coinvolgono numerosi giochi indipendenti. Vi lasciamo infine agli annunci del giorno 4, del giorno 3, del giorno 2 e del giorno 1.