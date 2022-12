Nintendo: Inside the House of Indies Giorno 3: quattro giochi annunciati per Switch

Nintendo ha pubblicato il quotidiano video dedicati alle novità in arrivo per Nintendo Switch: oggi è il turno di Inside the House of Indies Giorno 3, che ha svelato quattro giochi per la console ibrida della casa di Kyoto. Parliamo di:

Potion Craft - primavera 2023

Sonority - disponibile ora

Tin Hearts - 20 aprile 2023

Sail Forth - disponibile ora

Potion Craft, già disponibile su PC e Xbox, arriverà anche su PlayStation oltre che su Switch. Nel video di Nintendo possiamo vedere che il periodo di uscita è fissato per la primavera 2023. Vi segnaliamo anche che lo abbiamo da poco recensito: "Potion Craft rispetta pienamente l'intelligenza del giocatore, fornendogli tutti gli strumenti necessari per stimolare la sua curiosità, ma senza prenderlo per mano. La gestione del percorso - alchemico, certo, ma anche imprenditoriale - è rimessa alla volontà di ciascuno, con una totale libertà di gestire il passo dell'avventura."

"Il lungo periodo di accesso anticipato di Potion Craft ha permesso agli sviluppatori di raccogliere le suggestioni del pubblico e di incrementare la mole di contenuti offerti, senza dimenticare il ripensamento di alcune questioni di bilanciamento (come il prezzo degli ingredienti). Il titolo di Niceplay Games riesce a offrire sfide difficili a chi desidera compiere il percorso alchemico nella sua interezza, ma resta un piacevolissimo simulatore di bottega per coloro che vogliono mantenersi più sulla superficie: la creazione della Grande Opera, si sa, non è un compito alla portata di tutti."

In Sonority, disponibile da ora su Switch, i giocatori esplorano un mondo fantasy in cui la musica è magia. Gli enigmi vengono risolti utilizzando le note nell'ordine corretto. La soluzione viene invece dedotta acusticamente o usando numeri e lettere. Gli sviluppatori precisano che non è necessaria una conoscenza musicale pregressa per completare il gioco. Il giocatore veste il ruolo della giovane Esther, che si imbarca in un viaggio per aiutare un amico. Munita di un flauto di Pan, raggiunge il misterioso giardino roccioso. Presto si troverà la strada bloccata e dovrà usare il potere della musica per superare gli ostacoli.

Dai creatori della serie Fable arriva Tin Hearts, un gioco a enigmi che racconta una storia fatta di amore e compromessi. Dovremo guidare una truppa di soldati di latta in un magico mondo di giocattoli utilizzando una serie di stravaganti e fantasiosi marchingegni per saltare, sparare e planare verso l'obiettivo. Ci saranno oltre 40 livelli in cui piegheremo il tempo, risolveremo enigmi e costruiremo nuove strade verso cui indirizzare i giocattoli. Sarà disponibile da 20 aprile 2023.

Sail Forth, già ora disponibile su Switch, è un gioco di esplorazione marina composta da miliardi di isole con una propria flora, fauna, amici e nemici. Affronta l'oceano per trovare la chiave del misterioso passato del pianeta usando una flotta di navi personalizzabili. Fai amicizia con i pesci per espandere le tue ciurme, sconfiggi i pirati e pianifica il viaggio in un mondo acquatico in costante espansione.

Vi lasciamo infine agli annunci del giorno 2 e del giorno 1.