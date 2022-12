Su PS5, Gran Turismo 7 vende molto più di Elden Ring e God of War Ragnarok in Giappone

God of War Ragnarok ed Elden Ring - due contendenti principali nei premi di gioco dell'anno a livello mondiale - hanno perso contro Gran Turismo 7 in termini di vendite in Giappone. Sebbene i dati di vendita rappresentino solo le vendite fisiche, Gran Turismo 7 ha venduto più copie degli altri due giochi messi insieme per quanto riguarda la versione PS5.

Gran Turismo 7 è stato di gran lunga il gioco più popolare in Giappone per PS5 in base alle vendite fisiche, con circa 198.000 unità secondo i dati di vendita settimanali di Famitsu. Al secondo posto della classifica c'è Elden Ring con circa 127.000 copie vendute, mentre God of War Ragnarok si trova in ottava posizione con vendite approssimative di sole 45.000 unità.

L'elenco completo della top ten è riportato di seguito:

Gran Turismo 7 - 198.369 Elden Ring - 127.664 Horizon Forbidden West - 116.777 Resident Evil Village - 74.644 Marvel's Spider-Man: Miles Morales - 66.238 Tales of Arise - 65.292 Demon's Souls - 58.661 God of War Ragnarok - 45.159 Lost Judgment - 42.743 Dragon Quest X Offline - 34.616

Altri dati interessanti emersi dalla lista sono che Battlefield 2042 ha battuto Call of Duty: Modern Warfare 2, mentre anche Call of Duty: Black Ops Cold War è riuscito ad aggiudicarsi un posto nella top 20.