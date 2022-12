Forspoken mostra i miglioramenti inseriti dopo la demo, grazie al feedback dei giocatori

Forspoken verrà pubblicato tra poco più di un mese e Square Enix ha dato ai giocatori la possibilità di provare una demo: purtroppo l'accoglienza non è stata completamente positiva. Soprattutto, le critiche sono state rivolte al lato tecnico del gioco. Lo sviluppatore ha però già confermato che i problemi relativi all'implementazione dell'HDR saranno risolti nel gioco completo

Per dimostrarlo, Square Enix ha pubblicato tramite Twitter un confronto tra il prima e il dopo che dimostra le implementazioni già inserite.

In seguito alle correzioni apportate in base ai feedback, l'illuminazione e le ombre appaiono notevolmente migliorate. Nel frattempo, lo sviluppatore ha anche aumentato le dimensioni del testo e ha fornito un confronto per illustrare i cambiamenti. Guardatelo qui sotto.

Noi abbiamo provato il gioco in modo più completo e possiamo dirvi che "Dopo aver testato finalmente una build completa di Forspoken fin dalle prime battute, dobbiamo ammettere di aver ancora più dubbi di prima sulla narrativa del gioco, che pur mostrando sprazzi di potenziale non è riuscita a catturarci particolarmente nei capitoli provati. Molto di ciò è probabilmente dovuto alla dualità dei valori produttivi del gioco descritta nel nostro provato, e ad un ritmo forse troppo compassato nelle prime battute della campagna."

"Ciò detto, il gameplay mantiene comunque dell'ottimo potenziale, e per come è strutturato questo sembra un gioco pensato per migliorare esponenzialmente di ora in ora. Per poterlo valutare a dovere, insomma, è obbligatorio giocarlo fino in fondo e spolpare ogni suo dettaglio, una cosa impossibile da fare fino al mese di lancio. Non temete comunque, non manca molto, e vi diremo tutto il possibile non appena ci verrà data la possibilità di farlo."