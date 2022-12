Premi di Steam 2022: svelati i titoli finalisti di molte categorie

Steam sta svelando i finalisti di tutte le categorie dei Premi di Steam 2022. Ogni giorno alle 19:00 e all'1:00 vengono sbloccate delle nuove categorie. Le votazioni finali, cui potranno partecipare tutti gli utenti, inizieranno invece il 22 dicembre 2022 alle ore 19:00 e termineranno il 3 gennaio 2023 alle ore 18:00.

Vediamo quali categorie sono state svelate fino a ora (riportiamo anche la descrizione per comodità):

Atto d'amore

Questo gioco è stato rilasciato già da un po'. È passato molto tempo da quando gli sviluppatori hanno svelato per la prima volta il frutto del loro lavoro, ma nonostante ciò continuano a supportare e a prendersi cura della loro creazione, proprio come dei bravi genitori. Anche dopo tutti questi anni, il gioco in questione continua a essere aggiornato con dei nuovi contenuti.

Dota 2

Project Zomboid

No Man's Sky

Deep Rock Galactic

Cyberpunk 2077

Meglio in compagnia

Esistono dei giochi che non rendono al massimo quando li giochi da solo. Forse hai bisogno di un amico che ti guardi le spalle, o di un amico da accoltellare alle spalle. In ogni caso, il divertimento attende chi raduna gli amici per giocare insieme a questi titoli.

Raft

Ready or Not

Monster Hunter Rise

Multiversus

Call of Duty: Modern Warfare 2

Miglior Stile grafico

Lo stile visivo non punta alla fedeltà grafica del mondo reale (benché questo sia un nobile scopo), ma piuttosto descrive aspetti e contenuti che pervadono un intero gioco.

Scorn

Bendy and the Dark Revival

Cult of the Lamb

Marvel's Spider-Man Miles Morales

Kena Bridge of Spirits

Gameplay più innovativo

Gli sviluppatori di questo gioco sono in prima linea nella sperimentazione creativa e portano una ventata d'aria fresca e sorprese stupefacenti. Questo gioco ha deliziato, ispirato e divertito con delle novità mai viste prima.

Mount & Blade II Bannerlord

Teardown

Stray

Neon White

Dome Keeper

Miglior gioco in cui fai pena

Questo è il gioco che premia la tenacia e non è per i deboli di cuore. È il gioco più difficile che abbiamo mai amato.

GTFO

Victoria 3

Total War Warhammer III

Elden Ring

FIFA 23

Miglior colonna sonora

Ci uniamo al coro per riconoscere questo gioco per la sua eccezionale colonna sonora, la migliore in assoluto!

Metal Hellsinger

Sonic Frontiers

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Persona 5 Royal

Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+

Miglior gioco dalla trama profonda

Ci sono giorni in cui soltanto un gioco carico di narrativa coglie nel segno e ci dà la carica. È coinvolgente come una soap opera e perfettamente calibrato come una sceneggiatura televisiva di qualità. Complimenti per averci fatto provare delle sensazioni forti!

A Plague Tale Requiem

God of War

Uncharted Raccolta L'eredità dei ladri

The Stanley Parable Ultra Deluxe

Marvel's Spider Man Remastered

Meritato Relax

Questo gioco è la cura per una giornata impegnativa. Scorrevole e rilassante, ti farà dimenticare le preoccupazioni e i problemi. Sarà il tuo momento zen.

LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker

Power Wash Simulator

Disney Dreamlight Valley

Dorf Romantik

Slime Ranger 2

Miglior gioco portatile

Questo gioco era così bello che volevi portarlo ovunque. E così hai fatto! Fortunatamente, tutto ciò che lo rendeva giocabile all'infinito comodamente seduto alla scrivania è diventato ancora meglio in portabilità.

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Vampire Survivors

Death Stranding Director's Cut

Brotato

Marvel Snap

Da specificare che la selezione è basata completamente sul voto degli utenti e che anche i premi finali saranno assegnati allo stesso modo.