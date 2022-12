The Geek Recipe, Davide Soliani ospite della seconda puntata: ecco il video

Slitherine ha pubblicato il video con la seconda puntata di The Geek Recipe, il format che mette insieme cucina e videogiochi, e che può contare in questo caso sulla presenza in qualità di ospite di Davide Soliani, il director di Mario + Rabbids: Sparks of Hope.

Dopo l'episodio di debutto con Raphael Colantonio, The Geek Recipe vede in questo caso il chief marketing officer di Slitherine, Marco Minoli, interagire con Davide per cucinare dei saltimbocca alla romana.

I due si mettono subito all'opera e ovviamente discutono del recente successo di Mario + Rabbids: Sparks of Hope, che ha avuto il merito di introdurre un gran numero di novità rispetto al primo episodio e al genere degli strategici a turni in generale.

Davide rivela poi il lavoro dietro la serie, il numero di prototipi realizzati prima del pitch iniziale di Mario + Rabbids: Kingdom Battle e la sua personale carriera nell'industria videoludica, a partire da Rayman e Jungle Book Adventure.

Naturalmente non sono mancati i retroscena sull'incontro fra Davide e Shigeru Miyamoto: il game director italiano era sicuro che i suoi prototipi sarebbero stati rifiutati, e invece con grande sorpresa il leggendario game designer ha detto di essere rimasto molto impressionato dal loro lavoro.