Mario + Rabbids: Sparks of Hope è il gioco più venduto su eShop per Nintendo Switch negli USA: una gran bella conferma per il titolo Ubisoft diretto da Davide Soliani, che sembra aver esordito col botto sulla piattaforma digitale Nintendo.

Accolto con voti molto positivi, Mario + Rabbids: Sparks of Hope coinvolge Mario e i suoi amici, incluso un nutrito gruppo di Rabbids, in una nuova ed entusiasmante avventura a base strategica.

Come abbiamo scritto nella recensione di Mario + Rabbids: Sparks of Hope, sono tante le novità inserite nel gioco rispetto al primo episodio della serie, alcune delle quali davvero originali per questo specifico genere.

È interessante notare come in questo momento la classifica eShop veda in quarta posizione Persona 5 Royal (qui la recensione per Nintendo Switch), lo straordinario RPG targato Atlus che ha finalmente fatto il proprio debutto anche sulla console ibrida giapponese.

Al secondo e al terzo posto ci sono invece, rispettivamente, Disney Dreamlight Valley e Splatoon 3, quest'ultimo protagonista di un esordio davvero eccellente in termini numerici.