Star Wars Eclipse: un conflitto politico e una nuova razza nel gioco, per un insider

Si torna a parlare di Star Wars Eclipse, il misterioso gioco in sviluppo presso Quantic Dream, attraverso alcune informazioni condivise da Colin Moriarty, giornalista e insider, che parla di un conflitto politico presente nel gioco e di una nuova razza introdotta per la prima volta nell'universo di Star Wars.

In una nuova puntata del podcast Sacred Symbols, secondo quanto riportato da VGC, il conduttore ha riferito che Star Wars Eclipse, per quanto ne sa, "non è nemmeno ancora in produzione", dunque sembra sia lontanissimo dalla sua uscita. Tuttavia, ci sono alcuni elementi che sono emersi su questo nuovo titolo che si inserisce nell'universo di Star Wars.

Secondo quanto riferito, la sceneggiatura originale è stata scritta in collaborazione da David Cage e Adam Williams, ovvero gli autori di altri titoli precedenti di Quantic Dream. Secondo quanto visionato da Moriarty, sembra che la protagonista della storia sia Sarah, una donna che fa parte degli Zaraan, una nuova razza umanoide che non è mai stata vista prima nell'universo di Star Wars.

Questa civiltà sembra sia particolarmente portata alla guerra, con una particolare abitudine a livello familiare: quando si crea una nuova famiglia da un matrimonio, questa diventa sostanzialmente un'unità militare che agisce in maniera organizzata per uno scopo.

La storia si basa anche sul rapporto tra Sarah e il marito, considerando che la prima è (almeno inizialmente) una fanatica della guerra e della conquista, in linea con i principi base dell'impero, mentre il secondo, Xedo, è caratterizzato da un atteggiamento molto più morbido e meno portato alla guerra.

Da notare anche che l'impero a cui fanno riferimento sembra sia proprio il regime degli Zaraan, e non l'Impero Galattico tipico dell'universo di Star Wars, anche perché la storia di Star Wars Eclipse dovrebbe svolgersi 200 anni prima di Star Wars Episode 1: The Phantom Menace, dunque molto prima della comparsa del classico Impero.

Tutto questo, tuttavia, va annoverato fra le voci di corridoio, considerando che non si tratta di informazioni ufficiali. Le notizie più recenti, al riguardo, sostenevano che si tratta di un gioco d'azione ma includerà gli elementi tipici dei giochi Quantic Dream e che contribuirà alla saga con la sua visione.