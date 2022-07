Star Wars Eclipse: Quantic Dream contribuirà con la sua visione alla saga

Con Star Wars Eclipse, Quantic Dream vuole contribuire alla saga portando la sua visione. A dirlo è stato David Cage in un'intervista con Multiplayer.it, che potete leggere all'interno dello speciale dedicato all'anniversario dello studio di sviluppo francese appena pubblicato. Secondo lui Quantic Dream e Star Wars sono semplicemente compatibili, quasi che tra le due realtà ci fossero delle affinità elettive.

Cage inizia parlando in generale del suo rapporto della saga e della collaborazione con LucasArts: "Lavorare su Star Wars è un sogno che si avvera: ho scoperto il film a otto anni e fui davvero affascinato da questo universo incredibile come tutti. E' un tale monumento nella cultura pop che vuoi avvicinarti con rispetto, rispettare il suo DNA e la community di fan, e stare attenti a quello che facciamo. Abbiamo questo fantastico rapporto con il team in Lucas che è il guardiano del tempio e si assicura che non facciamo errori e che siamo attenti con tutto."

Quindi prosegue affermando il suo naturale desiderio di aggiungere del suo: "Ma allo stesso tempo non vuoi limitarti a usare quello che c'è, per quanto sia grandioso, ma vuoi anche contribuire e portare qualcosa, e questo è il nostro approccio: come possiamo essere creativi su un franchise tale a cui hanno lavorato così tanti talenti in passato, a partire ovviamente da George Lucas."

Secondo lui Quantic Dream e Star Wars sono semplicemente compatibili, come se avessero delle affinità elettive: "Il fatto che lavoriamo a Star Wars dal mio punto di vista è logico. Penso che siamo compatibili. E' sicuramente nuovo, e per scrittori, director e tutto lo studio è una sfida emozionante avere la possibilità di lavorarci. Ovviamente non posso dare dettagli ma adesso ci sentiamo galvanizzati. Hai visto il teaser e ti dà un'idea di quella che è la visione di Quantic Dream e dove vogliamo andare con il franchise."