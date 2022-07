Dark Souls: aperte le prenotazioni di Abyssal Archive, una vera e propria enciclopedia della serie

L'editore Tune & Fairweather ha annunciato Abyssal Archive, praticamente un'enciclopedia della serie Dark Souls, composta da dei volumi lussuosissimi. Proprio in questi giorni sono state aperte le prenotazioni. Non si tratta sicuramente di un'opera economica, visto che si parla di 180€ per l'edizione standard, di 249€ per la Limited Edition e di 495€ per la Benefactor Edition, ma qualche appassionato la gradirà sicuramente.

I volumi che compongono Abyssal Archive

Una delle mappa di Abyssal Archive

La campagna di prenotazioni, accessibile da questa pagina, durerà fino al 14 agosto 2022. Chiunque prenoterà una copia entro il termine stabilito, riceverà anche il free digital bundle del libro (sostanzialmente le versioni PDF ed ePub), che sarà spedito via mail. Alla chiusura delle prenotazioni, le edizioni Limited e Benefactor non saranno più disponibili. Per la spedizione dell'opera si parla di inizio 2023, ma trattandosi di una stima il periodo potrebbe anche slittare.

Autore di Abyssal Archive è Lokey, considerato uno dei massimi conoscitori mondiali della serie Dark Souls. Oltre ai volumi, Abyssal Archive comprende anche una mappa di Lordran realizzata dall'artista Judson Cowan.

In totale Abyssal Archive è composta da 528 pagine, divise in due volumi e vanta 17 illustrazioni a colori dell'artista Juan Acosta.

Se vi interessa, questa è la pagina ufficiale del progetto.