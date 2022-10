Mario + Rabbids Sparks of Hope: i voti delle recensioni internazionali sono molto positivi

Sono da poco online le recensioni di Mario + Rabbids Sparks of Hope e possiamo quindi vedere quali sono i voti assegnati al gioco di Ubisoft e Nintendo, a cominciare dalla nostra recensione! Vediamo i voti delle principali testate internazionali:

Multiplayer.it - 84

Screen Rant - 90

IGN USA - 90

Twinfinite - 90

Stevivor - 85

Dexerto - 85

God is a Geek - 80

VGC - 80

Nintendo Life - 80

TheSixthAxis - 80

Digital Trends - 80

T3 - 60

Al momento della scrittura di questa notizia, il voto medio su Metacritic è 86/100. Nel complesso, escluso un singolo voto basso, tutti i voti sono sopra l'80. Nel complesso, si elogiano i miglioramenti del gameplay e i nuovi contenuti.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che: "Pur stiracchiato dalle comprensibili nuove ambizioni dei suoi creatori, Mario + Rabbids: Sparks of Hope è una chiara riconferma, che riesce ad ampliare in modo sensibile le già brillanti meccaniche del predecessore e a offrire ancora una volta un'esperienza di gran valore su Nintendo Switch per qualunque tipo di appassionato. Peccato non ricatturi completamente la magia di Kingdom Battle, per via di una progressione meno impeccabile e di un bilanciamento che non riesce a reggere del tutto gli smottamenti delle tante novità introdotte. Consigliatissimo, ma crediamo che il potenziale di chi sta alle redini del progetto possa arrivare a vette più alte di questa."

Artwork di Mario + Rabbids Sparks of Hope

Diteci, acquisterete Mario + Rabbids Sparks of Hope?