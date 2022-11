Geek Recipe è il nuovo format che mescola cucina e videogiochi: Raphael Colantonio il primo ospite

L'editore Slitherine ha lanciato un nuovo format video, chiamato Geek Recipe, che mescola cucina e videogiochi. Il primo ospite di Marco Minoli, il chief marketing officer della compagnia, è nientemeno che Raphael Colantonio, attualmente Creative Director di WolfEye Studios, nonché uno dei fondatori di Arkane Studios.

Colantonio racconta di come ha iniziato nell'industria dei videogiochi, dello sviluppo di Dishonored, di quello di Weir West, il suo ultimo gioco e di tanti altri argomenti, dando la sua "ricetta" per lo sviluppo.

Durante il video vengono commessi anche dei reati, come gli spaghetti che vengono spezzati da Minoli prima di essere messi in pentola per cuocere una carbonara, ma possiamo perdonarlo, dato che il video è davvero interessante e racconta davvero tanti retroscena, come quella della demo di Arx Fatalis che ha salvato il gioco.

Geek Recipe riafferma il principio che per raggiungere il cuore di un geek si deve passare dal suo stomaco. Minoli, ha dichiarato in merito: "Tutti quelli che lavorano a Slitherine amano l'intrattenimento. Tutti i giorni, nei nostri uffici di Regno Unito, Polonia, Francia, Canada e Milano, cerchiamo di scoprire l'ingrediente segreto dietro un prodotto di successo, non solo i nostri, ma anche quelli che giochiamo, guardiamo e di cui leggiamo a casa. Abbiamo creato Geek Recipe per parlare con alcune celebrità in un ambiente familiare di come i loro prodotti siano diventati dei punti di riferimento, siano essi giochi, romanzi o serie TV.

Geek Recipe vedrà la pubblicazione di un nuovo video ogni mese, sul canale ufficiale di Slitherine.