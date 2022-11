Terroir gratis per i saldi del Black Friday di GOG

In occasione dei suoi saldi del Black Friday, GOG ha deciso di regalare un secondo gioco: Terroir. Si tratta di un gestionale in cui bisogna gestire un vigneto, per avviare la produzione di vino. Oltre alle varie colture, ad arricchire il gameplay ci pensano fattori come i cambiamenti climatici e degli eventi casuali.

Per riscattare Terroir, basta andare sulla pagina principale di GOG, scorrerla e trovare il banner apposito. Quindi bisogna cliccare sul tasto "Add to Library" e il gioco è fatto. Naturalmente bisogna disporre di un account attivo e senza limitazioni per ottenerlo.

Per il resto, visto che siete dalle parti di GOG, perché non date un'occhiata ai saldi del negozio? I titoli in offerta sono migliaia e alcuni sconti sono davvero interessanti. Ad esempio è possibile acquistare Cyberpunk 2077 per 30€ invece di 59,99€ (-50%) o il recente A Plague Tale: Requiem per 39,99€, invece di 49,99€. Ci sono anche Horizon Zero Dawn Complete Edition a 19,99€ invece di 49,99€ (-60%) ed Elex II a 24,99€ invece di 49,99€ (-50%).

GOG è un negozio digitale che vende titoli DRM free, ossia senza protezioni. È di proprietà di CD Projekt, la compagnia che possiede anche CD Projekt Red e che ci ha dato i The Witcher e il già citato Cyberpunk 2077.