NieR Replicant ver.1.22474487139 ha venduto 1,5 milioni di copie

NieR Replicant ver.1.22474487139, il remake del primo capitolo della serie NieR, ha venduto 1,5 milioni di copie. L'annuncio è stato dato da Square Enix, che ha aggiornato sui dati di vendita del gioco.

NieR Replicant ver.1.22474487139 non ha venduto quanto NieR: Automata, ma è sicuramente andato meglio del NieR origianale. Il gioco è stato lanciato nel 2021 su Xbox One, PS4 e PC.

Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di NieR Replicant ver.1.22474487139, in cui abbiamo scritto: Il Nier originale è un titolo degno di rispetto, specie se si considera il suo trattamento al lancio. Tuttavia, per quanto sottovalutato, si tratta di un lavoro tutt'altro che impeccabile, la cui peculiare natura oggi potrebbe risultare scarsamente appetibile per una grossa fetta di giocatori. Sia chiaro, comprendiamo la scelta di Toylogic di non correre rischi eccessivi, e il lavoro fatto su Replicant ver.1.22474487139 risulta comunque degno di lode, eppure le aggiunte contenutistiche potevano essere più oculate, e interventi drastici legati ad alcune parti del gioco avrebbero potuto valorizzarne enormemente le qualità. Così com'è, questa riedizione di Nier deluderà parte di coloro che vengono da Automata, poiché l'opera di Platinum è un titolo oggettivamente superiore in quasi ogni aspetto. Ciò detto, si tratta comunque del modo in assoluto migliore per riscoprire questo JRPG dalla narrativa unica e brutale, i suoi indimenticabili personaggi e le sue splendide musiche. Pur mantenendo buona parte dei suoi difetti anche in questa nuova veste, dategli una chance; resta un gioco sorprendente, che merita di essere rivalutato più di molti altri.