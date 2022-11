Stranger Things 5 partirà da delle idee pensate per la seconda stagione

Stranger Things 5, ossia la quinta e ultima stagione della serie di Netflix, sarà costruita intorno a dalle idee elaborate per la seconda stagione. A dirlo sono stati gli autori, i Duffer Brothers, che attualmente stanno scrivendo la sceneggiatura.

Duffer Brothers: "Il successo della stagione 1 ci ha spaventati, inoltre sapevamo di dover costruire un mondo più grande, che sarebbe continuato. Ma era davvero troppo: cinque o dieci volte idee in più di quelle di cui avevamo bisogno. Per la quinta stagione stiamo prendendo spunto da molte delle grandi idee della seconda... Molti degli elementi del finale sono basati su cose che pensavamo sarebbero state nella seconda stagione."

Se ricordate, la stagione 2 di Stranger Things raccontava del passato di Undici nel laboratorio di Hawkins, nonché delle difficoltà di Will Byers (Noah Schnapp) di ritornare al mondo reale dopo essere stato intrappolato nel Sottosopra, nonché del suo collegamento con il Mind Flyer.

La quarta stagione si è conclusa lasciando aperte molto questioni, che immaginiamo saranno chiuse in Stranger Things 5. A questo punto non ci resta che aspettare per saperne di più, anche se immaginiamo che l'uscita della serie non sarà a breve, considerando che è ancora in fase di scrittura.