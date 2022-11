TT Isle of Man: Ride on the Edge 3, periodo di uscita, trailer e primi dettagli

RaceWard Studio, etichetta di Nacon Studio Milano, ha svelato in occasione della Milan Games Week 2022 il periodo di uscita e i primi dettagli di TT Isle of Man: Ride on the Edge 3, assieme a un teaser trailer del gioco, che potrete visualizzare nel player sottostante. Il gioco di corse su due ruote sarà disponibile durante il mese di maggio 2023, per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Il gioco era stato annunciato nella giornata di ieri, mentre ora sono arrivati i primi dettagli su ciò che possiamo aspettarci dalla nuova iterazione della serie. In particolare apprendiamo che TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 includerà 32 circuiti diversi, compresi quelli attuali e quelli storici, quasi 40 moto e piloti Superbike e Supersport.

Rispetto al precedente capitolo, gli sviluppatori italiani di RaceWard Studio promettono una fisica revisionata per migliorare il realismo e rendere l'esperienza di corsa una delle più autentiche mai realizzate finora. Inoltre le curve e le frenate richiederanno una precisione mai vista prima e i potenziamenti delle moto daranno ai giocatori gli strumenti necessari per gareggiare al meglio.

Tra le novità troviamo anche la nuova modalità libera "Open Roads", in cui i piloti potranno muoversi liberamente lungo i 200 km di strade dell'Isola di Man alla ricerca di punti di interesse e sfide da completare, tra cui gare online ed eventi settimanali e mensili.