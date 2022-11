Record of Ragnarok: il cosplay di Eva di shino.zaki2.0 è pieno di luce

Vediamo questo cosplay di Eva, personaggio della serie Record of Ragnarok, realizzato da shino.zaki2.0 per celebrare il personaggio. Eva, che secondo la Bibbia è la progenitrice del genere umano, si mostra piena di luce in questi scatti, in cui vengono evidenziati i biondi capelli e il particolare tipo di costume, fatto essenzialmente di foglie.

Belli anche i fiori che decorano la pettinatura e il dettaglio della seconda foto in cui appare Adamo, che porge il braccio alla sua amata.

Record of Ragnarok sta per tornare con la seconda stagione. Giusto ieri è stato pubblicato il trailer che ha svelato le date della seconda stagione, che saranno trasmessi in streaming su Netflix in due fasi: i primi dieci episodi arriveranno il 26 gennaio 2022, mentre i restanti cinque saranno disponibili nel corso del 2023.

Record of Ragnarok è una serie tratta dall'omonimo manga di Shinya Umemura, Ajichika e Takumi Fukui. Racconta di un torneo in cui il genere umano deve conquistare la salvezza, sconfiggendo gli dei in scontri uno contro uno.