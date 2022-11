Ryu Ga Gotoku Studio ha molti giochi in sviluppo non annunciati, alcuni non legati alla serie Yakuza

Ryu Ga Gotoku Studio ha diversi giochi in sviluppo non ancora annunciati e non necessariamente legati alla serie Yakuza. Insomma, accanto allo sviluppo del suo franchise di punta, sta esplorando anche altre strade.

A raccontarlo è stato lo studio lead Masayoshi Yokoyama in un'intervista concessa alla testata Game Informer, cui ha confidato: "Abbiamo molto titoli non ancora annunciati, cose fuori dall'universo di Ryu Ga Gotoku Studio cui stiamo lavorando."

L'intervista è stata fatta in concomitanza con gli annunci di tre giochi legati al franchise Yakuza: Like a Dragon: Ishin, remake dello spin-off con samurai; Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, sostanzialmente un picchiaduro con protagonista Kiryu; e Like a Dragon 8, il nuovo capitolo della saga principale. È come se Yokoyama abbia voluto rassicurare sul fatto che Ryu Ga Gotoku Studio sta facendo anche altro.

Comunque sia, è chiaro che Ryu Ga Gotoku Studio si stia concentrando sui tre Yakuza, anche perché Like a Dragon: Ishin uscirà il 21 febbraio 2023 e Like a Dragon Gaiden sempre nel 2023, in data ancora da destinarsi. Nel 2024 avremo Like a Dragon 8, quindi è probabile che la software house giapponese proverà con qualcosa di diverso, anche per far riprendere un po' di fiato al franchise Yakuza.