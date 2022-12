Nintendo: Inside the House of Indies Giorno 1, le novità per Switch dell'evento

Nintendo ha annunciato che a partire da oggi, 19 dicembre 2022, pubblicherà un video speciale chiamato Inside the House of Indies: Holiday Event, che include alcune novità sui giochi per Nintendo Switch. Oggi, il Giorno 1, abbiamo modo di ascoltare quattro annunci.

Potete vedere il video Inside the House of Indies: Holiday Event poco sotto: la durata è inferiore ai cinque minuti.

La prima novità presentata da Nintendo per Switch è Floppy Knights versione 2.0, un gioco roguelite basato su carte, con un taglio strategico. Questa versione include 24 nuovi livelli, 50 nuove carte, nuovi personaggi giocabili. È disponibile da ora.

Poi è stato il turno di Roman Sand Re:Build, un'avventura che fonde horror, puzzle, punta e clicca ed è sviluppata dallo studio di Paratopic, un'avventura horror in prima persona old school. La data di uscita del nuovo gioco è estate 2023.

Il passo successivo è stata una presentazione degli autori di Pupperazzi, il gioco fotografico a tema canino. Questo titolo è in arrivo a inizio 2023 su Nintendo Switch. Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Pupperazzi potrebbe essere il paradiso degli appassionati di "foto carine di cuccioli", categoria nella quale, in qualche forma, possiamo rientrare tutti, a dire il vero. Entrare nel suo mondo è facilissimo, ma rimanerci per più di qualche oretta è già molto più difficile: il concetto è molto simpatico ma si traduce in un gameplay estremamente basilare, che nel giro di poco tempo ha esaurito il suo potenziale."

"In effetti, in un paio d'ore è possibile completare il tutto ed è probabile che non si abbiano più stimoli per volerci tornare, a meno che davvero non si sia dei grandissimi appassionati di foto di cani. Come gioco da Xbox Game Pass è veramente l'ideale, perché offre un momento di stacco e si fa completare volentieri, ma come "investimento economico" potrebbe avere dei grossi limiti. In ogni caso, con la sua bizzarria ha il pregio di riuscire a portare un po' di buonumore veramente a tutti."

Infine, è stato annunciato che Mortal Shell: Complete Edition è disponibile da oggi su Nintendo Switch. Si tratta di un souls-like che ci porta in un mondo marcescente, con nemici aggressivi e difficili da sconfiggere. Nel gioco possiamo trovare gli "shell" ovvero dei corpi da possedere che rappresentano le classi del gioco. La Complete Edition include tutti i contenuti pubblicati per il gioco in passato, tra quelli gratuiti e quelli a pagamento, ovvero The Virtuous Cycle che traforma il gioco in un roguelike.