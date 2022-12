Nintendo: Inside the House of Indies Giorno 2, video con altre novità per Switch

Vediamo il secondo episodio della particolare iniziativa organizzata da Nintendo per pubblicizzare le novità in ambito indie su Nintendo Switch, con Inside the House of Indies Giorno 2, di cui riportiamo il video qui sotto.

Il video in questione è stato pubblicato ieri, dunque a breve seguirà anche il Giorno 3, ma intanto recuperiamo anche questo che contiene, al suo interno, alcune novità molto interessanti per quanto riguarda l'ambito degli indie su Switch.

Tra le maggiori c'è sicuramente Risk of Rain Returns, gioco annunciato proprio ieri e di cui abbiamo già parlato separatamente.

Non è comunque l'unico: dopo una breve introduzione, il primo trailer mostrato riguarda The Gecko God, un particolare action adventure in 3D con i rettili in questione protagonisti assoluti. In particolare, una di queste creature si ritrova a dover esplorare varie ambientazioni e risolvere enigmi.

A seguire, vediamo il trailer di The Captain, un titolo in pixel art che sembra afferire al genere adventure ma tutto impostato in 2D, con diverse situazioni ed eventi a cui prendere parte e decisioni da prendere che dovrebbero avere riflessi sullo sviluppo della storia.

È poi il turno di Risk of Rain Returns, come riportato già ieri, seguito dallo strano The Punchuin, che ha per protagonista un pinguino decisamente battagliero: armato di guantoni da boxe, il personaggio in questione è intento a farsi strada all'interno di vari livelli a suon di pugni, distruggendo blocchi in una sorta di Tetris e prendendo parte a combattimenti e scontri con boss assortiti. In attesa della nuova puntata che andrà in onda oggi, vi ricordiamo anche l'Inside the House of Indies Giorno 1 di due giorni fa.