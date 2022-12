Risk of Rain Returns annunciato, è una versione riveduta e corretta del primo episodio

Gearbox ha annunciato Risk of Rain Returns per PC e Nintendo Switch. Si tratta di una versione riveduta e corretta del primo episodio del franchise, sviluppato da Hopoo Games. Uscità nel 2023.

Vediamo il trailer di annuncio:

Leggiamo la descrizione ufficiale di Risk of Rain Returns con tutte le novità:

Risk of Rain è tornato!

Progettato con cura, magnificamente rimasterizzato e ampliato con nuove modalità di gioco: Risk of Rain è tornato ed è più strepitoso che mai! Tuffati nell'iconico roguelike migliorato con combinazioni di bottino uniche, sopravvissuti nuovi di zecca, multiplayer rivisto e tanto altro!

Scopri nuove modalità di gioco

Affina le tue competenze e abilità, scopri nuovi sopravvissuti e tuffati in partite sempre più impegnative! Scopri gli antichi segreti che giacciono dormienti sotto la superficie di Petrichor V. Cerca sotto ogni tronco, pietra o Gup per scoprire nuovi modi di giocare!

15 sopravvissuti da padroneggiare

Molti sopravvissuti sono sfuggiti al misterioso attacco alla tua nave. Affetta, taglia a dadini e servi la giustizia fredda con il ritorno dello Chef, mantieni la prima linea e proteggi la tua squadra come Vigilante, o traccia un sentiero di fango tossico con il mostro viola che tutti amano: Acrid! Crea nuovi percorsi da esplorare con 15 sopravvissuti unici, ognuno con nuove abilità da padroneggiare.

Artefatti che piegano le regole

La varietà è il sale della distruzione. Seleziona fino a 11 Artefatti per modificare la tua partita! Potresti voler iniziare con un oggetto di equipaggiamento casuale che cambia ogni volta che viene utilizzato, o magari ti piacerebbe sperimentare un'invasione dilagante di Imp ogni 10 minuti. Prova varie combinazioni di Artefatti e scopri nuovi entusiasmanti modi di giocare.

Potenti vantaggi

Mentre ti fai strada verso la superficie, potresti scoprire un carico prezioso. Questi oggetti ti offrono dei potenziamenti, aiutandoti a muoverti più velocemente, infliggere più danni o saltare un po' più in alto. Altri sono più spettacolari, come il raro Ukulele, che potenzia i tuoi attacchi con una musica elettrizzante. Se vuoi fare il botto, dai la caccia al Brillante Behemoth e guarda come anche i tuoi attacchi più banali deflagrano in una raffica di magnifiche esplosioni. La magia sta nelle imprevedibili combinazioni che puoi creare. La catena di fulmini esplosivi è solo l'inizio del tuo frenetico capolavoro!

I pericoli di Petrichor V

Gli abitanti di Petrichor V sono tanto diversi quanto i pianeti che un tempo chiamavano casa. Quando l'estinzione dei loro mondi si fece imminente, una forza misteriosa portò questi mostri su Petrichor V. Il pianeta divenne rapidamente un serraglio dei mostri più pericolosi della galassia, che non amano affatto gli intrusi (cioè TU). Attiva gli antichi teletrasporti sparsi per il pianeta e attraversa tutti i 10 biomi. Sopravvivi abbastanza a lungo da creare un percorso per tornare alla nave che hai dovuto abbandonare.

Gioca in solitaria o raduna la tua squadra

Raggiungi la superficie in solitaria o con il tuo equipaggio! Metti insieme sopravvissuti con pregi e difetti complementari, oppure scatenati e scegli chi ha le armi più grandi (spoiler: è la Caricatrice). Gioca in squadre di massimo quattro giocatori online e in modalità cooperativa. Risk of Rain Returns offre servizi multiplayer nuovi e migliorati per garantire che l'unica cosa a ostacolare la sopravvivenza del tuo equipaggio siano le orde che si riversano sempre più numerose su Petrichor V.

Vediamo ora qualche immagine di Risk of Rain Returns:

Risk of Rain Returns nasce dal grande successo di Risk of Rain 2. Evidentemente Gearbox, che ormai possiede il franchise, ha ritenuto interessante rimasterizzare il primo capitolo, in attesa del terzo o di qualche grossa novità per il secondo.