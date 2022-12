Resident Evil 4, il remake prenotato per 10 dollari a causa di un errore

Alcuni videogiocatori brasiliani hanno potuto prenotare il remake di Resident Evil 4 per 10 dollari, a causa di un errore di prezzo del negozio Gamers Gate. Stando a quanto dichiarato dal negozio, l'errore è nato dalla conversione dai dollari americani, fatta per rendere più chiaro l'acquisto.

Considerando che il gioco base costa 60 dollari, si tratta di un bello sconto. Purtroppo Gamers Gate ha spiegato su Twitter che cosa è successo e ha spiegato che molti degli ordini saranno rimborsati, come viene consentito dalla legge in questi casi.

Comunque sia, alcuni degli ordini saranno onorati, come ringraziamento per l'acquisto e come... regalo di Natale. Per verificare se l'ordine sarà mantenuto o meno, gli acquirenti dovranno verificare domani mattina se è ancora presente nel loro account. Se vivete in Brasile fateci attenzione.

Inoltre è stato annunciato che presto saranno regalate alcune copie del gioco. Quindi c'è ancora una possibilità di averlo a prezzo ridotto, se non si è stati abbastanza fortunati da portarlo a casa per 10 dollari.