Microsoft punterà ad acquistare Netflix, secondo Reuters

In quello che può apparire in effetti come un articolo piuttosto strano, Reuters si è lanciata in una previsione sconvolgente per il 2023: Microsoft punterà ad acquistare Netflix, nientemeno.

Si tratta di un approfondimento della serie "Breakingviews", ovvero una sorta di pezzo d'opinione più che un'analisi vera e propria, dunque va presa come una vaga previsione su una possibilità futura, ma risulta comunque piuttosto interessante, visti i nomi coinvolti.

Secondo la celebre testata giornalistica, Satya Nadella avrebbe intenzione di continuare a pensare in grande e il prossimo passo potrebbe essere l'acquisizione di Netflix all'interno della galassia Microsoft.

Satya Nadella, CEO di Microsoft

Dal 2014 a oggi, la guida di Nadella ha in effetti visto un notevole incremento nelle acquisizioni e nelle dimensioni della compagnia.

Partendo dall'acquisizione di Mojang e Minecraft da 2,5 miliardi di dollari, Microsoft ha poi proceduto con l'acquisto di LinkedIn da 26 miliardi e poi con quello di Nuance, compagnia specializzata in riconoscimento vocale e intelligenza artificiale, per 20 miliardi di dollari.

A queste dovrebbe seguire la maxi-acquisizione di Activision Blizzard da 70 miliardi di dollari e proprio questa rappresenterà probabilmente una tappa importante anche per il prosieguo di Microsoft sulla strada dell'espansione o meno. Tuttavia, secondo Reuters anche un eventuale blocco imposto all'acquisizione potrebbe non fermare il cammino della compagnia.

In base a quanto riferito dalla testata, anche se gli antitrust dovessero impedire l'acquisizione di Activision Blizzard, Microsoft potrebbe comunque guardare a un'annessione di Netflix, che risulterebbe comunque strategica nell'ambito dell'intrattenimento, in un settore diverso. Le due compagnie sarebbero anche già allineate su alcuni aspetti, come l'idea delle sottoscrizioni su abbonamento anche supportate da pubblicità, sebbene Netflix sembra stia già ritrattando la questione.

D'altra parte, il punto di connessione sui videogiochi è ormai evidente con la recente espansione di Netflix in questo ambito, se proprio ci vogliamo trovare un altro possibile collegamento. Insomma, il costrutto di Reuters è molto vago e teorico, ma presenta comunque una prospettiva affascinante, considerando peraltro che si tratta di una testata prestigiosa che potrebbe anche essere a conoscenza di alcune informazioni che potrebbe aver utilizzato come basi su cui fondare tale teoria.