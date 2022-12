Twitch: uomo arrestato dopo aver minacciato di uccidere venti persone

Un uomo è stato arrestato dopo aver minacciato di commettere un omicidio di massa in una chat di Twitch, dichiarando di voler eliminare venti persone. La minaccia è stata scritta il 9 dicembre 2022, con la polizia che è riuscito a risalire all'autore in tempi molto rapidi. Si tratta di Lowell Thomas Schoonmaker, un uomo che vive in Florida.

Stando a quanto dichiarato dall'ufficio dello sceriffo della contea di Palm Beach, Schoonmaker avrebbe scritto: "Omicidio di massa in arrivo," per poi aggiungere: "Oggi ucciderò 20 persone, buona giornata." Inoltre avrebbe scritto più volte di voler distruggere il mondo.

Gli investigatori sono riusciti a tracciare il suo indirizzo IP, quindi sono risaliti alla sua identità, scoprendo che abita a Boca Raton. Durante l'interrogatorio, Schoonmaker ha confermato di essere il proprietario dell'account e ha ammesso di essere anche l'autore di quelli che ha definito "stupidi commenti". Ha però negato che le minacce fossero serie.

Stando a quanto raccontato dall'uomo, quando ha scritto quei commenti era fatto e depresso per la morte di suo nonno. Avrebbe pensato anche al suicidio. Inoltre ha dichiarato di non possedere armi.

Il 14 dicembre Schoonmaker è stato preso in custodia e ora è ospitato nella prigione di Palm Beach, con l'accusa di minacce fisiche.

Non è stato reso noto quale streamer stesse guardando al momento delle minacce o se il suo account sia stato bannato da Twitch.

Non è la prima volta che Twitch viene utilizzata per minacce del genere, o peggio. Giusto qualche mese fa la streamer Narcissa Wright aveva detto di voler uccidere la gente del quartier generale di Twitch dopo un ban.