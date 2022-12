Halo Infinite: parte l'evento natalizio Winter Contingency 2, con oggetti gratis

Halo Infinite ospita in questi giorni l'evento speciale natalizio Winter Contingency 2, che consente di accedere anche ad alcune ricompense gratuite come oggetti cosmetici a tema natalizio e altro.

Attraverso un update, a partire da oggi, 20 dicembre e fino al 3 gennaio è possibile accedere all'evento Winter Contingency 2 che introduce un Event Pass gratuito da 10 livelli.

Avanzando all'interno di questo è possibile ottenere varie ricompense e premi gratuiti, tutti a tema invernale o natalizio.

Tra questi oggetti troviamo il coating "snowbound" per il battle rifle, l'MK50 Sidekick e l'Hydra, un elemento ornamentale per il busto dell'armatura Mark VII, un emblema festivo per i veicoli e il visore Sweetsight, oltre ad altri elementi da conquistare avanzando per i dieci livelli previsti.

L'evento in questione si colloca all'interno del contesto del Winter Update andato in scena nei giorni scorsi, che fa proseguire il percorso di Halo Infinite nel suo secondo anno di attività. Tra le aggiunte più recenti ricordiamo l'introduzione della Campagna co-op, la possibilità di effettuare il replay delle missioni nella Campagna e soprattutto l'aggiunta della Forgia, che sta già portando risultati molto interessanti vista la quantità di contenuti che vengono regolarmente sfornati dalla community, in grado di arricchire notevolmente l'offerta ludica di base di Halo Infinite.