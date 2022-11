Halo Infinite: Winter Update disponibile con Forgia e campagna co-op online

Ieri 343 Industries ha pubblicato il tanto atteso Winter Update di Halo Infinite, il corposo aggiornamento che introduce la Forgia in versione beta e la campagna cooperativa online, nonché mappe e ricompense per il multigiocatore. Il lancio della Patch è stato accompagnato da un trailer ufficiale, che presenta le novità ai giocatori.

La campagna co-op è dunque finalmente disponibile e supporta il cross-play, il che significa che i giocatori PC e Xbox possono giocare assieme. I progressi sono condivisi da tutti i giocatori che partecipano, inclusi i collezionabili. Sono stati aggiunti inoltre 24 obiettivi nuovi di zecca legati proprio alla campagna.

Per quanto riguarda il multiplayer di Halo Infinite, la novità di spicco è senza dubbio la Forgia, il potente editor che darà modo ai giocatori di creare mappe e modalità, per poi condividerle con il resto della community.

Non manca poi un nuovo Battle Pass completamente gratuito e senza data di scadenza, che include ben 30 tier di ricompense, inclusi oggetti cosmetici a tema Halo Reach. A dicembre inoltre torna gli eventi Winter Contingency, mentre a gennaio seguirà Joint Fire, incentrato sull'armatura Mjolnir classe JFO e altri cosmetici.

Ma non è finita qui, perché il Winter Update di Halo Infinite introduce le due mappe Arcyle e Detachment e la modalità Convert One Flag, una variante in cui attaccanti e difensori si scambieranno di ruolo regolarmente durante il match. Altra novità è il Match XP: basato sul feedback dei giocatori, premia i giocatori che completano le partite, con XP aggiuntivi per le prestazioni (ad esempio, vittoria/perdita, piazzamento di fine partita, ecc.).

Per tutti gli altri dettagli del corposo aggiornamento di Halo Infinite vi rimandiamo al post ufficiale pubblicato su Halo Waypoint.