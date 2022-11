Pokémon Scarlatto e Violetto: enorme leak svela le prime ore di gioco tramite un video

Il 18 novembre 2022 sarà finalmente disponibile Pokémon Scarlatto e Violetto, la nuova generazione della saga di Game Freak. L'attesa non è molto lunga, ma purtroppo sono in circolazione sempre più leak. Ora, scopriamo che qualcuno è stato in grado di emulare il gioco su PC e ha registrato le prime ore dell'avventura. Vi consigliamo quindi di fare massima attenzione agli spoiler che potrebbero essere in circolazione su internet.

Il video di gameplay della versione emulata di Pokémon Scarlatto e Violetto è disponibile più in fondo nella notizia, ma vi consigliamo di non guardarlo se siete interessanti a vivere la prima fase del gioco senza alcun tipo di spoiler al momento dell'uscita del gioco.

Non indicheremo inoltre che emulatore sia stato usato per riprodurre il gioco, così come non daremo alcun link per scaricare il gioco. Possiamo però riferirvi che per poter eseguire in modo efficace Pokémon Scarlatto e Violetto e registrare al tempo stesso il gameplay sono state usate una AMD Ryzen 5600G da 16 GB e una Nvidia GeForce RTX 3050.

Non guardate il video se non volete spoiler!

Come detto, qui sotto potete vedere il video condiviso tramite YouTube: supponiamo che verrà rimosso da Nintendo quanto prima. Il video mostra le prime fasi di Pokémon Scarlatto e Violetto, mostrando la trama, i combattimenti, l'esplorazione del mondo di gioco e vari personaggi.

Si tratta di un insieme di elementi bene o male noti tramite le presentazioni ufficiali di Nintendo, ma vedere il gioco completo non è qualcosa che ci saremmo aspettati così presto. Inoltre, precisiamo che le prestazioni e la resa visiva del gioco non sono rappresentative della qualità effettiva del gioco su Switch. Questa è una versione emulata su PC, ripetiamo, quindi non sappiamo se vi siano problemi o limitazioni di sorta.

I leak arrivano da più direzioni, infatti stanno circolando persino tramite i nomi utente su Minecraft.