Monster Hunter Rise Sunbreak, Title Update 3: data e orario della presentazione di Capcom

Capcom è pronta a svelare le novità arrivo con il Title Update 3 di Monster Hunter Rise Sunbreak durante un nuovo Digital Event che andrà in onda alle 15:00 italiane di mercoledì 16 novembre.

L'evento verrà presentato dal personaggio di Fiorayne (doppiato da Valerie Arem) e sarà possibile seguirlo sul canale Twitch ufficiale della serie, a questo indirizzo. Dalla presentazione ovviamente possiamo aspettarci una panoramica completa su tutti i contenuti in arrivo a fine novembre, nonché una data di uscita precisa per il terzo aggiornamento gratuito dell'hunting game per Switch e PC, per il momento previsto per la fine di novembre 2022.

Stando alla roadmap presente sul sito ufficiale di Monster Hunter Rise: Sunbreak, l'aggiornamento introdurrà nuove "Varianti di mostro" e "Mostri potenziati". Possiamo dunque aspettarci un ampliamento del roster delle creature cacciabili simile a quello del precedente update, che ricordiamo ha introdotto i temibili Mizutsune Viola, Espinas Ardente e il Chameleos Risorto, nonché nuovi mostri potenziati dai Qurio.

Non mancheranno poi nuove missioni evento e funzionalità. Una di queste è già stata svelata e permette ai giocatori di rientrare in possesso di alcuni dei materiali dopo i potenziamenti Qurio, qualora la quantità utilizzata sia superiore a quella richiesta.