Pokémon Scarlatto e Violetto: i leak stanno circolando persino tramite i nomi utente su Minecraft

Pokémon Scarlatto e Violetto sono presto in arrivo, ma quest'ultimo periodo d'attesa vedrà i giocatori impegnati a schivare i leak (oppure no, dipende dai gusti). Le informazioni sembrano circolare in tanti modi e, anche se The Pokémon Company sta cercando di limitare i danni, vi sono dei leaker molto creativi che stanno condividendo nomi di nuovi Pokémon tramite metodi alternativi, come ad esempio i nomi utente di Minecraft.

Se non volete sapere quali sono i nomi dei Pokémon al centro dei leak più recenti su Pokémon Scarlatto e Violetto, vi consigliato di non continuare oltre l'immagine che abbiamo posizionato qui sotto!

Un allenatore di Pokémon Scarlatto e Violetto

Tra i nomi condivisi tramite leak, sono inclusi: Meowscara, Quaquaval, Clodsire, Arristocat, Idoliv e Frellibird. I nomi sono nella versione inglese, quindi esiste una minima possibilità che vi siano dei cambiamenti una volta in italiano.

Clodsire potrebbe essere la nuova evoluzione del Wooper di Paldea, che pare essere stata condivisa anche tramite un'immagine. Clodsire sarebbe diverso da Quagsire: sarebbe più simile a un pesce, secondo quanto riportato, e starebbe con la pancia a terra e tutte le zampe appoggiare al terreno. Gli altri nomi, invece, non sono noti ed è difficile capire che Pokémon siano.

Il leaker che ha condiviso queste informazioni aveva precedentemente indicato Greavard, che è poi stato confermato da Nintendo e da The Pokémon Company con un trailer ufficiale. Si tratta del pokémon spettro in stile cane, di cui avete visto un trailer.

Per ora questo è quanto sappiamo. Pokémon Scarlatto e Violetto saranno disponibili dal 18 novembre 2022 su Nintendo Switch.