God of War Ragnarok, un video diario dedicato all'accessibilità

God of War Ragnarok punta forte sull'accessibilità, come ha illustrato il team di sviluppo del gioco in questo video diario. Il gioco dispone di tantissime opzioni che consentono di rendere l'esperienza accessibile a chiunque.

Quella portata avanti da Santa Monica Studio è effettivamente una sfida a The Last of Us sull'accessibilità: se il titolo di Naughty Dog ha mostrato la strada, il team di God of War ha voluto percorrerla in maniera ancora più convinta, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Nel realizzare questi specifici aspetti del gioco, gli sviluppatori si sono posti un obiettivo in particolare: fare in modo che Ragnarok risultasse fruibile da chiunque, a prescindere da eventuali limitazioni fisiche.

Come noto già da diverse settimane, God of War Ragnarok include oltre 60 opzioni di accessibilità che vanno dai testi a schermo alle descrizioni audio, dalle regolazioni per i controlli alle immagini ad alto contrasto.

Abbiamo parlato anche di questi aspetti all'interno della nostra recensione di God of War Ragnarok.