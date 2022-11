PS5 è la console più venduta nel terzo trimestre 2022 a livello mondiale

Durante l'ultimo trimestre fiscale, PS5 è diventata la console più venduta a livello mondiale. Si tratta della prima volta che accade sin dal periodo di lancio. Precisamente, PlayStation 5 ha spedito 3,3 milioni di unità nel periodo compreso tra luglio e settembre 2022.

L'informazione è stata condivisa da Benji-Sales su Twitter, che ha raccolto i dati in un solo tweet per fare questo confronto. Come potete vedere, in seconda posizione troviamo Nintendo Switch, che si avvicina a PS5 con 3,25 milioni di unità spedite.

In ultima posizione viene posizionato Xbox Series X|S. Non sono indicate le unità vendute (in quanto Microsoft per prima non le svela) ma solo dei dati dei ricavi monetari: secondo i calcoli di Benji-Sales, questi posizionano Xbox sul gradino più basso del podio. Come indicato, i calcoli dei ricavi sono stati realizzati da Welfare_JBP.

Precisiamo che si parla di unità spedite, non vendute: significa che sono considerate anche le unità inviate ai negozi ma non ancora acquistate da un cliente. Nel caso di PS5, va detto, il numero è probabilmente quasi identico visto che le unità della console vengono piazzate all'istante. Anche per Switch, in ogni caso, la differenza non sarà enorme.

Si tratta di risultati positivi per Sony, che riesce a ottenere la prima posizione dopo lungo tempo. I limiti produttivi di PlayStation 5 (ma anche di Xbox Series X|S) hanno sempre creato problemi alla compagnia e i dati di vendita sarebbero potuti essere superiori se fosse stato possibile produrre di più. Inoltre, molti giocatori avrebbero speso molto meno se ci fossero state più console in circolazione, visto che non sarebbero stati costretti a comprare bundle o affidarsi ai bagarini.

Diteci, cosa ne pensate di questi dati? Dovremo vedere come le cose andranno nel trimeste ora in corso, ma le premesse non sembrano negative visto che l'aumento di prezzo di PS5 non ha avuto effetti negativi sulle vendite.