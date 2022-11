Call of Duty: Modern Warfare 2, vendite quasi doppie rispetto a Vanguard in UK

Call of Duty: Modern Warfare 2 ha registrato vendite quasi doppie rispetto al precedente episodio della serie, Call of Duty: Vanguard, nel Regno Unito. Per la precisione, parliamo di un +92%.

Ancora in testa alla classifica UK, Call of Duty: Modern Warfare 2 è riuscito a totalizzare incassi per 800 milioni di dollari, miglior lancio di sempre per il franchise Activision, dunque la notizia non sorprende più di tanto.

Per il giornalista Christopher Dring, ad ogni modo, si tratta di un risultato incredibile. "Quasi il 60% delle vendite sono state su PS4 e PS5", ha aggiunto il collaboratore di GamesIndustry, promettendo un report completo per domani.

Ricorderete che l'anno scorso Call of Duty: Vanguard è stato accolto con voti buoni ma non eccezionali, in particolare per via delle mancanze di una campagna single player che non ha convinto appieno.

Un problema che l'episodio del 2022 non ha dovuto affrontare, considerando la qualità del comparto offline coniugata alla tradizionale solidità del multiplayer online: ne abbiamo parlato nella recensione di Call of Duty: Modern Warfare 2.

Sempre a proposito dell'ultimo capitolo, pare ci terrà compagnia ancora a lungo, se consideriamo che Call of Duty 2023 sarà un'espansione premium di Modern Warfare 2.