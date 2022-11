Activision Blizzard: il CEO Bobby Kotick aggiorna sull'acquisizione e spiega perché è una cosa buona

Bobby Kotick ha condiviso un messaggio con i team di Activision Blizzard riguardo all'acquisizione da parte di Microsoft, spiegando perché sia un buon motivo completare questo procedimento. In breve, unirsi a Xbox darebbe accesso a talenti da tutto il mondo, realizzare le ambizioni e soddisfare il pubblico.

"Team, ho voluto prendermi un momento della nostra stagione di lancio, ricca di successi, per fornirvi un aggiornamento sui nostri progressi verso il completamento della fusione con Microsoft. Con l'aumento della concorrenza a livello globale da parte di aziende che dispongono di enormi talenti e risorse, entrare a far parte di un'azienda che ha accesso a talenti in tutto il mondo ci aiuterà a coprire le migliaia di posizioni aperte che avremo nei prossimi anni."

"Siamo stati e saremo in forte competizione per attrarre e trattenere i talenti di cui abbiamo bisogno per creare contenuti in grado di soddisfare le richieste del nostro pubblico in crescita. Far parte di Microsoft ci aiuterà a realizzare meglio le nostre ambizioni e a soddisfare gli elevati standard del nostro pubblico."

"Come abbiamo detto quando abbiamo annunciato la fusione, si tratta di un processo lungo. Abbiamo già ricevuto le approvazioni da paesi come il Brasile. Dopo un attento esame della transazione, le autorità brasiliane sono giunte alla conclusione che operiamo in un settore altamente dinamico e competitivo e che la fusione non danneggerà in alcun modo la concorrenza."

"Continuiamo a collaborare con le autorità di regolamentazione delle altre giurisdizioni e il processo sta procedendo come ci aspettavamo. Dato che nel settore dei giochi, che vale quasi 200 miliardi di dollari, competono ormai così tante grandi aziende a livello mondiale, è comprensibile che le autorità di regolamentazione stiano cercando di capire meglio il settore dei giochi. Questa settimana la Commissione europea ha annunciato che siamo entrati nella seconda fase della nostra revisione nella regione."

"Continueremo a collaborare con la Commissione Europea dove, nei Paesi da essa rappresentati, abbiamo molti dipendenti. Abbiamo lavorato a stretto contatto con Microsoft per coinvolgere attivamente le autorità di regolamentazione di altri Paesi chiave, al fine di rispondere alle loro domande e fornire loro informazioni utili per la loro revisione. In questo lavoro di regolamentazione sono state coinvolte persone provenienti da tutte le nostre unità e funzioni aziendali e voglio ringraziare ciascuno di voi per l'instancabile lavoro e l'impegno profuso nel portare a termine questa fusione, che continuiamo a prevedere si concluderà nell'attuale anno fiscale di Microsoft, che terminerà a giugno 2023."

"Continuiamo a essere entusiasti dei grandi giochi che continuiamo a pubblicare, della crescita che ci aspettiamo, che sarà generata da maggiori investimenti nel settore da parte di così tante aziende e del completamento della fusione con Microsoft in modo da poter competere al meglio. Grazie per la vostra passione, il vostro entusiasmo e il vostro impegno per l'eccellenza. Con stima, Bobby"