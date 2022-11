Call of Duty: Modern Warfare 2 domina ancora la classifica UK, Mario Kart 8 risale

Arriva la consueta classifica software dei giochi più venduti nel Regno Unito ed è ancora Call of Duty: Modern Warfare 2 a dominare la top ten, dopo essere stato in testa anche la settimana scorsa, superando FIFA 23 e con il ritorno dell'immortale Mario Kart 8 Deluxe sul podio, in terza posizione.

Vediamo dunque la top ten dei giochi più venduti in UK nella settimana appena trascorsa:

Call of Duty: Modern Warfare II FIFA 23 Mario Kart 8 Deluxe Nintendo Switch Sports Splatoon 3 Mario + Rabbids Sparks of Hope Animal Crossing: New Horizons Minecraft Gotham Knights LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Poca sorpresa nel vedere Call of Duty: Modern Warfare II ancora in prima posizione, considerando che il gioco Activision sembra sia calato anche relativamente poco rispetto alla settimana di lancio sul fronte del mercato fisico in UK (-42%), così come FIFA 23 in seconda posizione.

Piuttosto sorprendente invece il balzo in avanti di Mario Kart 8 Deluxe, anche se il gioco è rimasto per anni nella top ten, ma in questo caso supera titoli più recenti e di grido come Splatoon 3 e Nintendo Switch Sports.

È comunque una classifica che ha molto Nintendo Switch al suo interno, come al solito, oltre al solito Minecraft e a Gotham Knights fra i giochi nuovi, sceso dal quinto al nono posto nella settimana appena trascorsa.