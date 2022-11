God of War Ragnarok: fan suggerisce che la data di uscita non è casuale, è legata alla trama

God of War Ragnarok sarà disponibile il 9 novembre 2022. Non si tratterebbe però di un giorno qualunque, ma secondo una fan sarebbe stato scelto volontariamente dagli sviluppatori di Santa Monica Studio in quanto avrebbe un interessante legame con la trama del gioco.

Secondo quanto indicato dall'utente Twitter/TikTok EmManuDoll, la data è stata scelta per coincidere con un evento lunare. In concomitanza con la data di uscita vi sarà infatti una luna piena e un'eclissi lunare totale, nota anche come Luna rossa (o Blood Moon in inglese). La luna appare infatti rossa in tale situazione, in quanto Sole, Terra e Luna sono allineati perfettamente.

In che modo questo è legato con God of War Ragnarok? Secondo quanto indicato, nella mitologia norrena l'eclissi lunare totale avviene quanto Sköll e Hati, i lupi che inseguono rispettivamente il sole e la luna, riescomp a catturare i due astri. Si ritiene che in tale situazione la luna diventi rossa e anche che il Ragnarok inizi.

God of War Ragnarok arriva quindi in concomitanza con un evento celeste profondamente legato alla trama del gioco (è anche nel nome, dopotutto). È voluto? È un caso? Non possiamo saperlo. Santa Monica Studio ha risposta al tweet di EmManuDoll con tre emoticon di una faccina pensierosa, quindi il meglio che possiamo dire è che il team non ha negato che sia voluto. Forse ha solo avuto fortuna e nemmeno se ne era accorto, oppure stava solo aspettando che qualcuno notasse la cosa.

Considerando che le date di uscita sono condizionate da molti fattori e che la capacità di stampare e spedire sufficienti copie ha per certo la priorità rispetto a coincidere con un evento lunare, crediamo che nel migliore dei casi il team abbia avuto fortuna, ma ci pare difficile che tale data sia stata scelta solo per corrispondere con la luna rossa.

Voi che ne pensate? In attesa del gioco, vi ricordiamo il numero dei trofei e la relativa rarità: nessuno è legato al livello di difficoltà.