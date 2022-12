CES 2023: PlayStation VR2 e PS5 saranno protagonisti della conferenza Sony

Sembra proprio che la conferenza di Sony al CES 2023 sia destinata ad avere per protagonisti PS5 e PlayStation VR2, visto che quest'ultimo in particolare risulta già ben visibile nell'anteprima del livestream che andrà in onda il 4 gennaio 2023.

Non ci sono ancora informazioni precise sui contenuti della conferenza, ma l'immagine che potete vedere già nell'embed dello streaming preimpostato risulta alquanto esplicita.

Quantomeno, PS VR2 è destinato ad avere un ruolo di rilievo all'interno dell'evento, come era lecito aspettarsi visto che venne annunciato proprio in tale sede.

Il keynote di presentazione di Sony al CES 2023 è fissato per il 4 gennaio 2023 dalle ore 2:00 alle 3:00 del mattino, dunque piuttosto proibitivo per il pubblico europeo, ma sarà comunque interessante per tutti coloro che aspettano il nuovo visore a realtà virtuale di Sony.

Per il resto, è difficile che Sony abbia intenzione di annunciare molte grosse novità in ambito videoludico su PS5, ma qualche dettaglio aggiuntivo sui giochi di lancio di PlayStation VR2 è probabile, così come dimostrazioni più dettagliate sulle specifiche del visore e sulle sue caratteristiche tecniche.

Ricordiamo che PS VR2 sarà disponibile dal 22 febbraio 2023, dunque il suo lancio è ormai imminente e sarà molto vicino all'evento del CES 2023. In ogni caso, per quanto riguarda PS5 più in generale, è più probabile che Sony punti a un evento più specificamente dedicato all'ambito videoludico, come ha sempre fatto in questi anni. Proprio di recente, è emerso che i porting dei giochi dalla periferica precedente saranno complicati.