God of War Ragnarok: Sony Santa Monica ringrazia la comunità PlayStation in video

Sony ha pubblicato un nuovo video di God of War Ragnarok in cui alcuni sviluppatori di Sony Santa Monica ringraziano la comunità PlayStation per aver acquistato e giocato in massa il gioco.

Il video è sostanzialmente una lunga carrellata di sviluppatori che porgono i loro omaggi ai giocatori, alternati da brevi sequenze di gioco, bozzetti e opere realizzate dai fan. Non mancano alcuni momenti in cui possiamo vedere degli influencer giocarlo.

Del resto Sony appare quantomai soddisfatta dei risultati fatti da God of War Ragnarok, che sta vendendo molto bene.

Per altre informazioni vi invitiamo a leggere la nostra recensione di God of War Ragnarok, in cui Pierpaolo Greco ha scritto che "è bello esattamente come il suo predecessore, ma per motivi profondamente diversi. È più maturo in tutte le dinamiche di gameplay, più completo, più profondo e presenta un sistema di combattimento molto più vario, stratificato e gratificante. Però nel suo essere un sequel così fedele e coerente con il passato, perde per strada qualsiasi elemento di reale novità, si diluisce nella sua progressione e si scrolla di dosso anche quel tono di epicità che aveva contraddistinto il soft reboot. In fin dei conti è un more of the same; un bellissimo, divertente, longevo more of the same."